قال لاعب اتحاد الجزائر سعدي رضواني بأن التعادل الذي سجله رفاقه أمام شبيبة الساورة بهدفين لمثلهما أعاد الروح لزملائه.

وأوضح في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك: "أولا الحمد الله على نقطة التعادل، الوضعية الأخيرة للفريق كانت صعبة نوعا ما خصوصا بعد وجود حالات جديدة مصابة بكوفيد 19 في النادي، وهذا ما جعلنا نتنقل إلى بشار بتعداد ناقص."

وأضاف: "لما تعيد متابعة المواجهة تجد أنه هناك روحا جماعية بين اللاعبين، اليوم ربحنا الروح الجماعية، أتمنى أن نكمل اليد في اليد خصوصا مع عودة باقي العناصر في أقرب وقت، وذلك حتى نكمل مشوارنا في البطولة."

ومنح اللاعب السابق لوفاق سطيف التعادل لاتحاد الجزائر بهدف سجله في الدقيقة 57 من عمر المواجهة.