سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران خلال نهاية الأسبوع الماضي التي سجلت تساقط كميات معتبرة من الأمطار ما يفوق 20 تدخلا دون تسجيل خسائر بشرية، حسبما علم اليوم الأحد من المكلف بالإعلام لهذه المصالح.

وقد تم تسجيل ما يفوق الـ 20 تدخلا خلال يومي الجمعة والسبت اللذان شهدا تساقط كميات معتبرة من الأمطار حيث تمثلت معظم هذه التدخلات في امتصاص المياه المتسربة إلى بعض المنازل الفردية وعبر بعض الطرق ومفترقات الطرق والأنفاق بالولاية وتحرير مجاري المياه، حسبما ذكره لوكالة الأنباء الجزائرية النقيب عبد القادر بلالة.

وتم تسجيل عدة تجمعات للمياه بطرقات سيدي الشحمي وبئر الجير والسانيا ومرسى الحجاج وبطيوة وحاسي عامر بسبب انسداد لبالوعات مما تسبب في بعض الاضطرابات في حركة المرور.

وتسببت الأمطار أيضا في تسرب المياه إلى بعض المنازل خاصة على مستوى حيي بلاطو ببلدية أرزيو والكيمو ببلدية السانيا أين وصل مستوى التسرب إلى 40 سم، وفقا للمصدر ذاته.

كما تم تسجيل مساء الجمعة حادث تصادم ثلاث سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية مرسى الحجاج بفعل غزارة الأمطار متسببا في جروح متفاوتة الخطورة لشخصين, حسب ذات المصدر.