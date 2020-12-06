كشف المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، عامر شفيق، عن برنامج التربص التكويني المخصص للحصول على إجازة " كاف أ" لموسم 2020-2021 .

وانطلقت الدورة التدريبية أمس السبت بالجزائر العاصمة وذلك بعد تلقي الضوء الأخضر من ادارة التطوير بالكونفيدرالية الافريقية للعبة، وسيتضمن حجما ساعيا يقدر بحوالي 300 ساعة موزعة على خمس دورات متباعدة.

وفي حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية، قال شفيق أن "الدورة الأولى من التربص انطلقت أمس في ظروف حسنة وتتواصل إلى غاية الأربعاء، بحضور 25 مدربا سيخضعون لتقييم بغرض نيل الشهادة."

مضيفا: "أن الدورتين الثانية والثالثة ستكونان في جانفي 2021 والرابعة ستقام خلال شهر أفريل ."

وفي الأخير، كشف المتحدث ذاته أن "الكاف" اختارت لحد الآن ثلاث دول لعودة بعث الدورات التكوينية للمدربين وهي الجزائر، تونس والمغرب، بالنظر إلى استجابتها إلى متطلبات دفتر شروط الكاف بعد توقف عن تنظيم التربصات دام ثلاث سنوات ونصف.