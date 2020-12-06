نفى رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفسور كمال صنهاجي، اليوم الأحد، اقتناء لقاح كورونا هذا الشهر ، مشيرا إلى أن هذه الفترة ستكون الفاصل في نجاعة لقاح كورونا.

وأكد البروفسور صنهاجي، خلال نزوله في برنامج "ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر مستعدة لاقتناء اللقاح، مشددا على الالتزام بالمعايير القانونية والعلمية قبل استخدام اللقاح.

وأوضح صنهاجي أنه لا يمكن الاعتماد على مخبر واحد، لأنه ستكون في البداية ندرة في كمية اللقاح ولهذا التواصل يكون مع عدة مخابر.