أكدت رئيس القسم التجاري بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، سهام جوباير أن كل الوجهات والمطارات معنية بعملية استئناف الرحلات الداخلية، وفق برنامج منسق تم الأخذ فيه بعين الاعتبار مواقيت الحجر الصحي.

وطمأنت سهام جوباير في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، المسافرين بأن الرحلات والعرض متوفران يوميا، موضحة أن "هناك حوالي 2800 مقعد موفر لـ 31 رحلة من الشبكة داخلية، فبالنسبة لرحالات شمال- شمال لدينا 14 رحلة يوميا بسعة 1100 مقعد، وبخصوص شمال-جنوب هناك 16 رحلة يوميا بسعة 1700 مقعد".

وأضافت جوباير أنه "رغم الإقبال الكبير من قبل المواطنين على اقتناء التذاكر، فإن عملية البيع تتم بصفة عادية عبر مختلف الوكالات التجارية التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالإضافة إلى الوكالات السياحية، داعية المواطنين الراغبين في السفر إلى الولوج إلى موقع الشركة على الشبكة العنكبوتية أو تطبيق الهاتف النقال لاقتناء التذاكر باستعمال الدفع الإلكتروني".

وأكدت جوباير أن "عملية استئناف الرحلات تمت وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة النقل والطيران المدني بالتنسيق مع الهيئات الصحية الوطنية والعالمية من حيث تعقيم الطائرات والخدمات المقدمة للزبون داخل الطائرة أو قبل الرحلة أو خلال عملية التسجيل أو على مستوى الوكالات من أجل ضمان صحة وسلامة المسافرين".

وأشارت جوباير خلال تدخلها أيضا أن "الطائرات سيتم تعقيمها يوميا وبصفة دورية خلال كل رحلة"، كما أكدت أن "المسافر يلعب دورا كبيرا في نجاح هذه العملية من خلال احترامه لتعليمات البروتوكول الصحي خلال الرحالات كاستعمال الكمامة والوصول مبكرا إلى المطار لتفادي الازدحام".

وبالنسبة للمسافرين العالقين في الخارج، قالت جوباير "إلى يومنا هذا تم إجلاء 32 ألف مواطن من الخارج والعملية ستستمر إلى غاية إجلاء جميع المواطنين"، مردفة أنه "لا يوجد عدد معين لعملية الإجلاء التي انطلقت منذ أشهر وتم استئنافها مؤخرا تطبيقا للتوجيهات التي تلقيناها لإعادة المواطنين العالقين، فنحن برمجنا رحلات يومية من وإلى فرنسا سواء من باريس أو مارسيليا كما أن هناك رحلات مخصصة إلى جدة وعمان ودبي والقاهرة وإسبانيا"

وأوضحت رئيسة القسم التجاري بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أن "الأشخاص المعنيون هم المسجلون في القنصليات وحاملي شهادة "بي سي أر" بالإضافة إلى تذكرة مؤكدة قبل الرحلة".

كما أشارت جوباير أن "هناك حوالي 5 ألاف مواطن جزائري مسجل في القوائم عالق خارج الوطن" وأن "هذا العدد قابل للارتفاع خاصة وأن التسجيل في هذه القوائم يبقى مفتوحا"، مؤكدة أن الخطوط الجوية الجزائرية ستوفر السعة اللازمة لإجلاء كل المواطنين العالقين"، وطمأنت أنه "لن يكون هناك أي تعديل في أسعار التذاكر، كما تم الاحتفاظ بكل التخفيضات التي كانت متاحة من قبل".

وقالت جوباير إن "الجوية الجزائرية تأمل في استئناف الرحالات الدولية في أقرب الآجال وأنها ستلتزم بالتوصيات والقرارات التي تقدم لها من قبل الجهات الوصية، موضحة أن "خسائر الجوية الجزائرية تقدر بـ 38 مليار دينار جزائري، بسبب تراجع عدد المسافرين "خلال سنة 2019، كان لدينا تقريبا 7 ملايين مسافر، هذا العدد تراجع إلى حدود مليون ونصف هذه السنة وأتمنى أن تتحسن الأرقام مستقبلا".