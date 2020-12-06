كشف مصدر عليم للخبر أن معبر بوشبكة الحدودي بولاية تبسة شهد خلال ال 48 ساعة الماضية في إطار الإجراءات الاستثنائية لغلق الحدود للوقاية من انتشار وباء كورونا عودة 14 شخص كانوا عالقين في تونس في إطار سفر للعلاج أو التقارب الاجتماعي بين العائلات التونسية والجزائرية .

ويضيف نفس المصدر انه من بين المجموعة طالبتين تونسيتين تدرسان بجامعة عنابة، وجزائري استنفذ عقوبة الحبس بتونس وتتواصل العملية بالتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحجر والخضوع للتحليل للكشف عن سلامة الأشخاص محل رحلات الإجلاء من الإصابة بفيروس كورونا .