المحترف الأول: أرقام عن الجولة الأولى والثانية
عرفت الجولة الأولى والثانية من منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نتائج متواضعة لبعض الفرق ، وأهم ماميز العودة إلى النشاط الكروي المتوقف مند قرابة 8 أشهر هو جملة التعادلات المحققة داخل الديار وخارجها.
واليكم بعض الإحصائيات عن مخلفات المباراة الأولى والثانية :
الجولة الأولى: المباريات التي لعبت : 8
عدد الانهزامات : 02
عدد الانتصارات : 02
عدد التعادلات : 06
عدد المباريات المؤجلة : 02
حصيلة الأهداف المسجلة : 16 هدفا
عدد الأندية التي سجلت في الشوط الأول : 02
عدد الأندية التي سجلت في الشوط الثاني : 02
الجولة الثانية :
المباريات التي لعبت : 8
عدد الانهزامات : 04
عدد الانتصارات : 04
عدد التعادلات: 04
عدد المباريات المؤجلة : 02
حصيلة الأهداف المسجلة :10 هدفا
عدد الأندية التي سجلت في الشوط الأول :03
عدد الأندية التي سجلت في الشوط الثاني : 02
الحصيلة الكلية للجولتين :
- عدد المواجهات : 16 مباراة - 10 تعادلات - 06 انتصارات - 6 انهزامات - عدد الأهداف : 26 هدف - المباريات المؤجلة: 4 مواجهات.