عرفت الجولة الأولى والثانية من منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نتائج متواضعة لبعض الفرق ، وأهم ماميز العودة إلى النشاط الكروي المتوقف مند قرابة 8 أشهر هو جملة التعادلات المحققة داخل الديار وخارجها.

واليكم بعض الإحصائيات عن مخلفات المباراة الأولى والثانية :

الجولة الأولى: المباريات التي لعبت : 8

عدد الانهزامات : 02

عدد الانتصارات : 02

عدد التعادلات : 06

عدد المباريات المؤجلة : 02

حصيلة الأهداف المسجلة : 16 هدفا

عدد الأندية التي سجلت في الشوط الأول : 02

عدد الأندية التي سجلت في الشوط الثاني : 02

الجولة الثانية :

المباريات التي لعبت : 8

عدد الانهزامات : 04

عدد الانتصارات : 04

عدد التعادلات: 04

عدد المباريات المؤجلة : 02

حصيلة الأهداف المسجلة :10 هدفا

عدد الأندية التي سجلت في الشوط الأول :03

عدد الأندية التي سجلت في الشوط الثاني : 02

الحصيلة الكلية للجولتين :

- عدد المواجهات : 16 مباراة - 10 تعادلات - 06 انتصارات - 6 انهزامات - عدد الأهداف : 26 هدف - المباريات المؤجلة: 4 مواجهات.