توصل عناصر فرقة البحث والتحري للأمن الولائي في البليدة، من تحديد هوية مسؤولين عن ارتكاب جرائم اندلاع حرائق مشبوهة غابية، ليتم القبض عليهم وتقديمهم أمام العدالة، في وقت لا يزال مستثمرون في الفلاحة بالبليدة يطالبون بأحقيتهم في التعويضات، مثل ما تم إقراره بولايات بالجوار .

عملية القبض "الأولى"، كشفت بشأنها المعلومات الأمنية أنه تبعا للحرائق التي عاشتها سلسلة الأطلس البليدي، خاصة في الفترة الأخيرة الممتدة بين سبتمبر إلى شهر نوفمبر المنصرم، تمكنت من خلال تحرياتها في تحديد مسؤولين عن تلك الجرائم، في حق الطبيعة والمحيط الإيكولوجي، والتي أدت إلى إتلاف مساحة هامة من الغطاء النباتي، كما تسببت أيضا في إلحاق خسائر بين فلاحين وأصحاب مستثمرات فلاحين ومربي النحل، الأمر الذي جعلهم يطالبون المسؤولين، منذ الصائفة الماضية للعام 2019، وعلى رأسهم إدارة الفلاحة، بتعويضات عن تلك الأضرار، خصوصا ضحايا الحريق الخطير بمنطقة " شلالطة " بحظيرة الشريعة السياحية، و الذي أتى على مساحة إجمالية غابية وفي البساتين، لا تقل عن الـ 120 هكتارا.

وكبدت فلاحين صغار خسارة مادية، بما لا يقل عن 12 مليار سنتيم، وكادت ألسنة النيران أن تصل إلى محطة التليفيريك والأعمدة الحاملة للكوابل، والحال أيضا مع ضحايا آخرين بمنطقة سيدي سالم في بوعرفة ومرتفعات حمام ملوان، لا يزالون إلى اليوم يأملون في التعويضات.