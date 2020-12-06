يشهد الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين ولايتي البيض وتيارت على مستوى قرية الشهيد سليماني ببلدية أستيتن، اليوم الأحد، صعوبة في حركة سير المركبات بسبب الجليد، حسبما أستفيد لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البيض.

وأفاد المكلف بخلية الإعلام والاتصال الملازم الراجع بن عامر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المنطقة المذكورة تعرف صعوبة في حركة السير بسبب الجليد وقد تم على إثرها تسجيل صبيحة اليوم انحراف ثلاث شاحنات ذات الوزن الثقيل دون وقوع خسائر بشرية.

وقد تم إجلاء شاحنتين فيما تجري حاليا عملية إجلاء وإخراج الشاحنة الثالثة، في حين تعرف حركة السير عبر المحاور الطرقية الأخرى حركة عادية بما فيها منحدر منطقة "لقرمي" ببلدية البيض.

وذكر ذات المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية مجندة بالتنسيق مع عدد من القطاعات للتدخل السريع تماشيا وهذه الظروف الجوية التي تعرفها الولاية.

ودعت ذات المصالح مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتفادي السرعة والتقيد بقانون المرور في ظل هذه الظروف المناخية.

من جانبهم تدخل أعوان صيانة الطرقات لمديرية الأشغال العمومية على مستوى الطريق الوطني رقم 111 عبر المنطقة المذكورة التي تشهد صعوبة في السير للمساهمة في تسهيل حركة المرور من خلال استعمال مادة الملح لإذابة الجليد، وفقا لهذه المديرية.