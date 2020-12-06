استأنفت تشكيلة اتحاد بلعباس التدريبات ، تحسبا لاستقبال مولودية الجزائر يوم الثلاثاء في إطار تسوية رزنامة مواجهات الجولة الأولى.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فان حصة الاستئناف عرفت غياب المدرب اليامين بوغرارة ومساعده إلياس عراب وعدد معتبر من اللاعبين.

و أوضح نفس المصدر ، بأن المدرب الرئيسي بوغرارة ومساعده الأول التحقا بعائلتيهما مباشرة بعد نهاية المباراة السابقة على ميدان أهلي برج بوعريريج و يشترطان تأهيل اللاعبين الجدد وعددهم 13 لاعبا من أجل العودة إلى العمل ، وسلك عدد معتبر من اللاعبين الجدد نفس الموقف، احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المالية وعدم الحصول أيضا على إجازاتهم من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم ، التي تشترط على النادي تسديد ديونه تجاه لاعبين سابقين والمقدرة بأكثر من 50 مليون دج نظير تأهيلهم.

وتواجه إدارة نادي "العقارب " صعوبات مالية كبيرة دفعت اللاعبين إلى التوقف عن التدريبات منذ بضعة أسابيع في الوقت الذي تراهن فيه الإدارة على العقد الإشهاري الذي أمضته في الصائفة المنصرمة مع مؤسسة ''نفطال''، والذي تأخر دخوله حيز التنفيذ لأسباب إدارية.

وأضاف المصدر ذاته إلى برمجة اجتماع بين الطرفين خلال الأسبوع الجاري لتسوية الأوضاع. وفي غياب المدرب بوغرارة، يشرف عضو الطاقم الفني هاشمي بن خدة على تدريبات الاتحاد الذي يتوجه نحو لعب مباراته المتأخرة أمام مولودية الجزائر بتشكيلة مدعمة بعدد كبير من لاعبي الفريق الرديف في ظل عدم تأهيل اللاعبين الجدد للفريق الأول.