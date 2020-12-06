توفي أربعة أشخاص وأصيب 125 آخرون بجروح مختلفة في عدة حوادث مرور عبر ولايات الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وبخصوص الاختناقات بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدافئ، أوضح ذات البيان أن فرق الحماية تدخلت لنقل شخص واحد متوفي مختنقا بهذا الغاز المنبعث من مدفئة داخل مسكنه ببني ورتيلان (ولاية سطيف) للمستشفى، بينما قامت فرق أخرى -حسب المصدر- بتقديم الإسعافات الأولية لـ 41 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون داخل مساكنهم في عدة ولايات من الوطن.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 72 عملية تحسيسية عبر 13 ولاية (39 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 139 عملية تعقيم عبر 15 ولاية (42 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.