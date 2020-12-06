منحت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، تبرعات تناهز قيمتها بـ 800 مليون دينار من أجل مكافحة انتشار كوفيد-19 في الجزائر، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في الجزائر، شهر مارس الماضي، حسبما علم يوم الأحد من المجمع العمومي.

وقد تم تقديم هذه التبرعات لمختلف الهياكل الصحية عبر جميع أنحاء البلاد، لا سيما في شكل معدات طبية لصالح معهد باستور في الجزائر، والصيدلية المركزية للمستشفيات، وكذا المستشفيات.

بالإضافة إلى ذلك، تبرع عمال سوناطراك بمبلغ 530 مليون دينار، وهي تبرعات مدفوعة لحساب التضامن المخصص لتلقي تبرعات وهبات دعم المجهود الوطني لمكافحة وباء كوفيد-19.

كما قام المجمع العمومي بتزويد العديد من ولايات البلاد، وخاصة في الجنوب، بما يناهز 400000 كمامة وقاية، وما يقرب من 5500 لتر من المحلول الكحولي وكميات كبيرة من المطهرات بمبلغ يزيد عن 44 مليون دينار.

في ذات السياق، مول المجمع العمومي، عملية اقتناء الصيدلية المركزية للمستشفيات، لمعدات طبية بمبلغ يزيد عن 114 مليون دينار.

وفي إطار برنامجها لمكافحة انتشار الوباء، ساعدت سوناطراك أيضًا مخابر جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في الجزائر العاصمة للحصول على منتجات تستخدم في صناعة المنتجات المطهرة.

في هذا السياق صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، منير صخري مدير الاتصال بالشركة الوطنية للمحروقات، أن "سوناطراك أدرجت هذه المكافحة كأولوية من أجل الحفاظ أولاً، على صحة عمالها، ثم من أجل الحفاظ على تشغيل مرافق الإنتاج لدينا، وبالتالي، المساهمة بشكل فعال في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والمصالح الصحية في البلاد من اجل مكافحة انتشار كوفيد-19".

كما أشار صخري إلى أن "المسؤولية الاجتماعية لسوناطراك هي سياسة تهدف إلى دعم وتعزيز المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية"، موضحًا أن الهدف هو تعزيز الروابط المجتمعية في إطار مستدام.

وقال إن الهدف الآخر، هو دعم سياسة التنمية الاقتصادية للبلاد، مضيفا أن سوناطراك ستواصل دعم وتعزيز مختلف مكونات المجتمع في إطار سياسة السلطات العمومية، لأنها تجعل المسؤولية الاجتماعية أولوية في إطار إستراتيجية مستدامة".

كما أكد صخري، في ذات السياق، أن الشركة تقوم بفحص روتيني لموظفيها وتتولى متابعة الحالات الإيجابية، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على صحة عمال سوناطراك ولكن أيضا للحفاظ على إنتاجية جميع مرافق الشركة"، مضيفا أن ذلك يتم من خلال وضع بروتوكول صحي قامت به الشركة وصدقت عليه السلطات الصحية للبلاد.