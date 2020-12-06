ستتعرّف غدا المنتخبات الأوروبية على منافسيها في تصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم، عندما تسحب القرعة بمقر الاتحاد الدولي للعبة في مدينة زيوريخ السويسرية.

ومن خلال حفل افتراضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، تبدأ رحلة كأس العالم الجديدة لخمسة وخمسين منتخبًا، بعد أن ختمها المنتخب الفرنسي بتتويج ثانٍ في 2018 روسيا.

ومن المقرّر أن تنطلق التصفيات بثلاث جولات في مارس المقبل، قبل أن تتوقف فاتحة الباب أمام كأس أوروبا التي تأجلت من 2020 إلى صيف 2021.