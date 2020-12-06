علمت "الخبر" من مصدر رسمي تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة بوباء "كوفيد 19" على فترات متفرقة بثانوية الشهيد "اينال سيد احمد" الكائنة في الضاحية الشرقية لمدينة سيدي بلعباس، ما تسبب في تسجيل اضطرابات بداخل المؤسسة التعليمية كانت قد تجلت واضحا في غياب الأساتذة عن مزاولة مهامهم مساء يوم الخميس وصباح يوم الأحد مخافة من الإصابة بالعدوى.

وفقا لما أكدته ذات المصادر فان الأمر يتعلق بثلاث أساتذة وأربعة تلاميذ يوجدون حاليا في الحجر الصحي، مع الإشارة إلى الزيارة التي خص بها الأمين العام لمديرية التربية الولائية بالنيابة لمقر الثانوية للوقوف على الأوضاع.

وكانت أولى الحالات المسجلة بثانوية الشهيد "اينال سيد احمد" قد ضبطت بتاريخ 24 نوفمبر الفارط، "ما استدعى إخضاع العديد من التلاميذ والأساتذة من الفئة التي كانت على تواصل مستمر مع الأستاذة المصابة إلى فحوصات للكشف عن مدى إصابتهم بالعدوى من عدمه خاصة بعد انتشار خبر وفاة زوج الأستاذة المعنية متأثرا بمضاعفات الوباء" حسب ما أكده مصدر رسمي لـ "الخبر".

وكان الأساتذة المنتسبون إلى الثانوية المعنية قد طالبوا من المديرية الوصية ومعها الجهات الصحية بضرورة التعامل الجدي مع الوضع الراهن بالتزامن مع عودتهم مساء يوم الأحد لمزاولة مهامهم، "خاصة بعد أن تحدثت مصادر نقابية عن تصنيف هؤلاء من قبل مديرية التربية الولائية في خانة الأساتذة المضربين عن العمل" ، مع الإشارة في الأخير إلى تأكيد إدارة ثانوية "اينال سيد احمد" احترامها الكامل والتام لكل الإجراءات والتدابير الوقائية المتعامل بها للحد من انتشار الوباء بداخل المؤسسة التربوية، وسط دعوات بضرورة تجنيد أطقم طبية هناك لوضع حد لانتشار الفيروس ومعه الاضطرابات التي خلفها وسط فئة المستخدمين وحتى التلاميذ.

يذكر أن العديد من الجهات الفاعلة بقطاع التربية الولائي انتقدت بشدة عدم تعامل المديرية الوصية مع المستجدات التي طفت على السطح بثانوية "اينال سيد احمد" بالجدية المطلوبة .