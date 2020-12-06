انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بتهم اختلاس الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد أدانت، خلال شهر سبتمبر المنصرم، المتهمين بـ8 سنوات و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.

كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، ومدير التشريفات، جلولي سعيد، بسنتين حبسا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج.

وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس (نجل الوزير الأسبق)، والمتواجد في حالة فرار بالخارج، بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دج مع إصدار أمر بالقبض عليه.