لقي شخص مصرعه وأصيب 75 آخرون بجروح متفاوتة في 65 حادث مروري جسماني تم تسجيله على مستوى المناطق الحضرية، خلال نهاية الاسبوع المنصرم، حسب حصيلة أوردتها اليوم الاحد مصالح الامن الوطني.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام بغية "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور، لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها معظم ولايات الوطن".

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24.