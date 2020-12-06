رحبت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بقرار السلطات العليا للبلاد القاضي بالمزاولة التدريجية لنشاط الملاحة الجوية وبالخصوص الرحلات الداخلية.

وتوجهت نفس النقابة بالشكر لعمال القطاع، خاصة عمال قسم صيانة وتصليح الطائرات، نظرا للمجهودات الجبارة التي قاموا بها خلال التسعة أشهر الماضية، رغم الوباء.

كما ثمنت النقابة "مجهودات ومهنية نساء ورجال القطاع وحبهم لمهنتهم واللذين رفعوا التحدي واستطاعوا صيانة كل الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية، وذلك في ظروف صحية خاصة وأجواء عمل صعبة وظروف تسيير سيئة".

ودعت النقابة في بيانها عمال الخطوط الجوية الجزائرية إلى بذل المزيد من المجهودات وذلك بتحضير الطائرات للملاحة والاستعداد للعودة إلى النشاط.