واصل منحى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر منحاه التنازلي، عندما بلغ 750 حالة في الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأحد.

وبعدما ظل عدد الإصابات فوق حاجز الألف حالة جديدة لعدة أيام الشهر الماضي، تم خلالها تسجيل أعلى حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، بدأت الحالة الوبائية تتحسن في بداية شهر ديسمبر الحالي وتراجعت الأعداد تحت حاجز 800 حالة لليوم الثاني على التوالي.

رغم هذا التراجع في حالات الإصابة، بقى العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" مستقرا فوق حاجز الـ10 وفيات، حيث أعلن الناطق الرسمي للجنة العلمية المختصة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 15 وفاة جديدة خلال نفس الفترة.

كما أضاف نفس المسؤول أن عدد حالات التعافي من الفيروس المسجلة في آخر 24 ساعة بلغ 529 حالة شفاء، فيما يتواجد 44 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وبهذه الأرقام ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوباء في الجزائر إلى 88252 حالة مؤكدة، 2516 وفاة و57146 حالة شفاء.