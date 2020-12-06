شهدت بلدة كريشتل (شرق وهران) نهاية الأسبوع المنصرم جنوح دلين يزن 110 كغ وتم رفعه مساء أمس السبت ضمن مهمة تدخل في إطار برنامج مراقبة جنوح الأنواع البحرية، حسبما استفيد اليوم الاحد لدى الجمعية البيئية البحرية "بربروس".

وأبرز الأمين العام لهذه الجمعية، أمين شاقوري أنه "في إطار برنامج مراقبة جنوح الأنواع البحرية بمبادرة من جمعية البيئة البحرية "بربروس" بالشراكة مع مخبر شبكة المراقبة البيئية لجامعة وهران 1 تم امس السبت القيام بمهمة تدخل إثر جنوح دلفين بكريشتل".

وترمي هذه المهمة إلى إجراء ملاحظات بعين المكان ومرافقة الباحثين لأخذ العينات وتحديد سبب الجنوح الذي تم تسجيله يوم الجمعة المنصرم من قبل فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني.

ويتعلق الأمر بأخذ عينات من الجلد والعضلات والأسنان لإجراء فحوصات إضافية للتأكد من نوع الدلفين بدقة وتحديد نسبة المعادن الثقيلة والمبيدات والهرمونات، كما أشير إليه.

وقد تبين أنها أنثى طولها مترين ووزنها 110 كغ، لم تظهر على هذا الدلفين النافق أي أثار إصابات ويمكن الكشف عن سبب النفوق بعد فحوصات معمقة التي سيتم إجراؤها في مختبر جامعة وهران وفق نفس المصدر .