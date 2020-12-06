اهتزت بلديتا بن جراح بقالمة ، ليلة السبت إلى الأحد ، على وقع جريمة قتل بشعة بسلاح أبيض ، ذهب ضحيتها شاب في الـ26 من العمر ، فيما أصيب شابان آخران يبلغان 20سنة و22سنة بجروح ، اقتضت إخضاع أحدهما لعملية جراحية لإصابته البليغة ، حسب بعض المصادر المطلعة.

وبحسب اولى المعلومات التي حصلت عليها "الخبر"، فإنّ جريمة القتل وقعت بمشتة عين لمسان 05 كلم عن مركز بلدية بن جراح ، بعدما نشب شجار بأسلحة بيضاء ، بين المشتبه فيه بارتكاب الجريمة ، وبين الشبان الثلاثة وهم الضحايا، الذين ينحدرون من أحد أحياء أعالي مدينة قالمة.

وقد تحركت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بن جراح ، بفتح تحقيق في الجريمة التي أُزهقت فيها روح في عنفوان الشباب ، واقتفاء أثر القاتل وتوقيفه وتحديد دوافع الفعلة .