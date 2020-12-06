تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية فتح "في القريب" خط جوي جديد يربط بين مطاري مشرية (ولاية النعامة) وقسنطينة، حسب ما علم اليوم الأحد بمشرية من المدير الجهوي لوهران لذات الشركة طلحاوي عثمان.

وأوضح طلحاوي للصحافة بعد استقبال رحلة وهران-مشرية ضمن استنئاف الرحلات الجوية الداخلية أن "المديرية العامة للشركة بصدد تنفيذ دراسة حول الجوانب الاقتصادية والتجارية لفتح في القريب لعدد من الخطوط الداخلية عبر مطارات الوطن استجابة لتطلعات الزبائن بعد رفع تعليق الرحلات الذي فرض بسبب الجائحة ومن بينها خط مشرية-قسنطينة الذي يطالب به المواطنون والسلطات الولائية".

تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية الداخلية لنقل المسافرين قد استأنفت اليوم الأحد على مستوى مطار الشيخ بوعمامة لمشرية وسط إجراءات وقائية محكمة لمجابهة فيروس كوفيد-19 بعد فترة دامت منذ حوالي تسعة أشهر من التعليق.