تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري بباتنة لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات عبر الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر التقلبات الجوية الأخيرة بالولايات الشرقية للوطن والتي عرفت تساقط كميات معتبرة من الثلوج، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري باتنة بالناحية العسكرية الخامسة، لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين على طول الطريق الرابط بين منطقتي لارباع وتقصريت، باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض".

للتذكير، كان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن في نشرية خاصة له عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1.000 متر بوسط وشرق وغرب الوطن.