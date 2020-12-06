توفي مساء اليوم عامل يبلغ من العمر 58 سنة بمستشفى محمد بوضياف بالمدية بعد تعرضه لإصابة بليغة في ورشة لربط بلدية بعطة بأنبوب الغاز الطبيعي، انطلاقا من إقليم بلدية العيساوية المجورة، شرقي الولاية.

الضحية (ب . س) ،ينحدر من بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، ويعمل لحاما بشركة الإنجاز، توفي متأثرا بسقوط أنبوب للغاز أثناء عمله ،ليتم نقله على جناح السرعة نحو آستعجلات المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بسبب خطورة الإصابة.

وتجدر الإشارة أنها ثاني حالة وفاة بين عمال ذات نفس المشروع منذ انطلاقه.