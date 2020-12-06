تعرض منزل طبيب يعمل بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسور الغزلان الواقعة 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة إلى التخريب وسرقة محتوياته.

وحسب ما علمته "الخبر" فإن مصالح أمن دائرة سور الغزلان قد تلقت شكوى وعلى إثرها فتحت تحقيقا وتنقلت إلى المنزل الوظيفي للطبيب الواقع بداخل أسوار المؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية لمعاينة الأضرار التي لحقت جراء عملية التخريب وسرقة المحتويات ومحاولة معرفة الفاعل.

من جهتهم طالب العمال بتوفير مزيد من الأمن خاصة وأن المؤسسة تقع بالمخرج الغربي للمدينة وبعيدا عن الحركية.