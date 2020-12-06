حسم شباب بلوزداد تأهله إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا، بعدما جدد فوزه على نادي النصر الليبي بنتيجة هدفين لصفر، اليوم الأحد، بملعب "بيترو سبور" في القاهرة لحساب مقابلة العودة من الدور التمهيدي للمنافسة.

وسجل هدفي أبناء العقيبة كل من المدافع كداد في الدقيقة 16 ومدافع ليبي ضد مرماه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ومعلوم، أنّ فريق شباب بلوزداد كان قد فاز بالمقابلة الأولى التي جرت يوم الأحد المنصرم بملعب 5 جويلية بنتيجة (2-0).

وسيواجه فريق شباب بلوزداد في الدور الأول من هذه المنافسة القارية، نادي غور ماهيا الكيني، حيث ستقام مقابلة الذهاب يوم 22 أو 23 ديسمبر، فيما تقام مقابلة العودة يوم 5 أو 6 جانفي 2021.