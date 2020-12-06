عبر القيادي السابق في حزب جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش عن حزنه الكبير للوضعية التي آل إليها "الأفافاس".

وفي منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" حمل بوعيش، من وصفهم بـ"أولئك الذين قسمو الحزب"، المسؤولية أمام التاريخ جراء المتابعات القضائية التي ستلحق بمنتخبي ومناضلي الحزب.

وأضاف بوعيش " أبكي زملائي وأصدقائي الذين تم استدعائهم أمام العدالة فقط لأنهم ناضلوا يوما ما ضد المافيا !".

وتابع بوعيش "أبكي حزبي الذي فصلني بينما كنت أحارب بكل ما أوتيت من قوة أولئك الذين اغتالوا زميلنا مسيلي".