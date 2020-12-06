حجز اليوم عناصر أمن دائرة البياضة جنوب الوادي كميات معتبرة تفوق مليون وحدة من أقراص التسمين الغذائي، والتقوية الجنسية والمهلوسات المهربة من الخارج، ودخلت إلى الجزائر عبر الحدود الشرقية البرية.



وذكر مصدر مسؤول من الشرطة لـ"الخبر" بأن الكميات المحجوزة تتمثل في 960.000 قرص مكمل غذائي للتسمين، و70.000 قرص مقوي جنسي، و600 قرص مهلوس.

وأوضح المصدر ذاته، بأن عملية الحجز تمت خلال عمليتين نوعيتين للمراقبة والتفتيش حيث قام عناصر الشرطة في العملية الأولى بتوقيف أربعة أشخاص ينحدرون من المنطقة كانوا على متن سيارتين سياحيتين مشتبه فيهما إذ بعد تفتيشهما تم العثور على كميات أدوية الجنس والتسمين المهربة عن طريق البر من الخارج.



أما العملية الثانية -حسب المصدر ذاته- فتتعلق بحجز كمية المؤثرات العقلية، فقد جاءت عقب ترصد وتوقيف شخص مشتبه فيه في بالغ من العمر 20 سنة، وإخضاعه للتلمس القانوني؛ حيث تم العثور بحوزته على كمية الأقراص المذكورة.



وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية.