بالصور: الثلج يكسو مناطق كثيرة من بريطانيا

BBC
6 ديسمبر 2020 ()
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رجل يسير مع كلبه أثناء تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل في كارشيلد في بينينز، بالقرب من هيكسهام ، نورثمبرلاند، في انجلترا
Owen Humphreys/PA Wire
رجل يسير مع كلبه أثناء تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل في كارشيلد في بينينز، بالقرب من هيكسهام ، نورثمبرلاند، في إنجلترا

استيقظت مناطق كثيرة في بريطانيا على تساقط الثلوج خلال الليل، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا عن هطول الأمطار والجليد الجمعة.

كما طمأنت شرطة اسكتلندا السكان في إدنبره بعد أن أفاد مئات الأشخاص بأنهم استيقظوا على صوت الانفجارات. وكان الدوي الذي سُمع في اسكتلندا هو ظاهرة تعرف باسم "الرعد الثلجي".

ووصف خبير الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، أيدان ماكجيفرن، في وقت مبكر من يوم الجمعة ما شهدته البلاد بأنه "مزيج من الأمطار الباردة والصقيع والثلوج المتساقطة" في العديد من المناطق.

وأصدرت البلاد إنذارا بشأن الأحوال الجوية من المطر في شرق اسكتلندا، وللجليد على مناطق إيست ميدلاندز، وويست ميدلاندز، وأجزاء من يوركشاير وهامبر، وشرق إنجلترا ولندن وجنوب شرق إنجلترا.

كلب يسير وسط الجليد في غريت لي في إسيكس
BBC Weather Watchers/Aitch
كلب يسير وسط الثلوج في غريت لي في إسيكس
الصباح الباكر في غريت باردفيلد أثناء سقوط الجليد في إسيكس
BBC Weather Watchers/Seatoad
الصباح الباكر في غريت باردفيلد أثناء تساقط الثلج في إسيكس
قطار يمر في أشفورد، في كنت، وهي واحدة من العديد من المناطق التي تساقطت فيها الثلوج يوم الجمعة
Gareth Fuller/PA Wire
قطار يمر في أشفورد، في كنت، وهي واحدة من العديد من المناطق التي تساقطت فيها الثلوج يوم الجمعة
بقعة من العشب الأخضر وسط حقل يكسوه الجليد بالقرب من آشفورد
Gareth Fuller/PA Wire
بقعة من العشب الأخضر وسط حقل يكسوه الثلج بالقرب من آشفورد
العمل يستمرعلى الرغم من الظروف الباردة في حقل لبيع أشجار عيد الميلاد بالقرب من إدنبرة في اسكتلندا
Jane Barlow/PA Wire
العمل يستمرعلى الرغم من الظروف الباردة في حقل لبيع أشجار عيد الميلاد بالقرب من إدنبرة في اسكتلندا
في لسترشير، يخطو هذا الجرو بوجل لأنه يرى تساقط الثلوج لأول مرة
Mike Egerton/PA Wire
في لسترشير، يخطو هذا الجرو بوجل لأنه يرى تساقط الثلوج لأول مرة
كلب وصديقته يسيران وسط الطقس البارد بالقرب من قناة في وولشتورب، في ليسترشير
Mike Egerton/PA Wire
كلب وصديقته يسيران وسط الطقس البارد بالقرب من قناة في وولشتورب، في ليسترشير
امرأة تزيل الجليد عن سيارتها في كارشيلد في هيكسام
Owen Humphreys/PA Wire
امرأة تزيل الجليد عن سيارتها في كارشيلد في هيكسام
كاسحة جليد تحاول ابعاد الثلوج عن الطريق في كارشيلد
Owen Humphreys/PA Wire
كاسحة جليد تحاول ابعاد الثلوج عن الطريق في كارشيلد
امرأة تزيل الثلوج المتراكمة في حديقة منزلها
Jane Barlow/PA Wire
امرأة تزيل الثلوج المتراكمة في حديقة منزلها
امرأة تسير وسط الجليد منطقة ميدلوثيان في اسكتلندا
Jane Barlow/PA Wire
امرأة تسير وسط الثلوج منطقة ميدلوثيان في اسكتلندا
راع يسير وسط خرافه في تلال روتشيز، ستافوردشير
Reuters
راع يسير وسط خرافه في تلال روتشيز، ستافوردشير
انتهز البعض الفرصة للعب وسط الجليد، مثل هذأين الشخصين في تلال روتشيز، ستافوردشير
Reuters
انتهز البعض الفرصة للعب بالثلج، مثل هذين الشخصين في تلال روتشيز، ستافوردشير
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