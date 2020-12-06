Owen Humphreys/PA Wire رجل يسير مع كلبه أثناء تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل في كارشيلد في بينينز، بالقرب من هيكسهام ، نورثمبرلاند، في إنجلترا

استيقظت مناطق كثيرة في بريطانيا على تساقط الثلوج خلال الليل، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا عن هطول الأمطار والجليد الجمعة.

كما طمأنت شرطة اسكتلندا السكان في إدنبره بعد أن أفاد مئات الأشخاص بأنهم استيقظوا على صوت الانفجارات. وكان الدوي الذي سُمع في اسكتلندا هو ظاهرة تعرف باسم "الرعد الثلجي".

ووصف خبير الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، أيدان ماكجيفرن، في وقت مبكر من يوم الجمعة ما شهدته البلاد بأنه "مزيج من الأمطار الباردة والصقيع والثلوج المتساقطة" في العديد من المناطق.

وأصدرت البلاد إنذارا بشأن الأحوال الجوية من المطر في شرق اسكتلندا، وللجليد على مناطق إيست ميدلاندز، وويست ميدلاندز، وأجزاء من يوركشاير وهامبر، وشرق إنجلترا ولندن وجنوب شرق إنجلترا.

BBC Weather Watchers/Aitch كلب يسير وسط الثلوج في غريت لي في إسيكس

BBC Weather Watchers/Seatoad الصباح الباكر في غريت باردفيلد أثناء تساقط الثلج في إسيكس

Gareth Fuller/PA Wire قطار يمر في أشفورد، في كنت، وهي واحدة من العديد من المناطق التي تساقطت فيها الثلوج يوم الجمعة

Gareth Fuller/PA Wire بقعة من العشب الأخضر وسط حقل يكسوه الثلج بالقرب من آشفورد

Jane Barlow/PA Wire العمل يستمرعلى الرغم من الظروف الباردة في حقل لبيع أشجار عيد الميلاد بالقرب من إدنبرة في اسكتلندا

Mike Egerton/PA Wire في لسترشير، يخطو هذا الجرو بوجل لأنه يرى تساقط الثلوج لأول مرة

Mike Egerton/PA Wire كلب وصديقته يسيران وسط الطقس البارد بالقرب من قناة في وولشتورب، في ليسترشير

Owen Humphreys/PA Wire امرأة تزيل الجليد عن سيارتها في كارشيلد في هيكسام

Owen Humphreys/PA Wire كاسحة جليد تحاول ابعاد الثلوج عن الطريق في كارشيلد

Jane Barlow/PA Wire امرأة تزيل الثلوج المتراكمة في حديقة منزلها

Jane Barlow/PA Wire امرأة تسير وسط الثلوج منطقة ميدلوثيان في اسكتلندا

Reuters راع يسير وسط خرافه في تلال روتشيز، ستافوردشير