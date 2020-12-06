EPA الحريق نشب في مبنى خال مجاور للكنيسة وامتد إليها.

شب حريق في كنيسة عمرها 128 عاما في مدينة نيويورك الأمريكية، ما تسبب في تدمير المحتويات الداخلية للكنيسة ونوافذها الزجاجية.

بدأ الحريق فى ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، فى مبنى خال بجوار كنيسة ميدل كوليجيت التاريخية الشهيرة.

لم يتسبب الحريق في خسائر بشرية. لكن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة حتى تمكنوا من إخماد النيران. وسارعت السلطات الأمريكية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ونقلت تقارير عن مساعد قائد هيئة الإطفاء جون هودجنز قوله: "ستكون إعادة بناء الكنيسة مهمة صعبة".

EPA كنيسة ميدل كوليجيت البروتستانية كانت معروفة بدعم العابرين جنسيا وحركة حياة السود مهمة.

تم الانتهاء من تشييد الكنيسة البروتستانتية الرئيسية في عام 1892. وتضم جرس حرية نيويورك، وأطلق عليه هذا الإسم لأنه الجرس الذي دق للاحتفال بتوقيع إعلان الاستقلال الأمريكي في عام 1776.

وتم صناعة هذا الجرس الشهير عام 1729 في مدينة أمستردام الهولندية. ويقال إنه أقدم بحوالي 25 عاما من جرس الحرية الشهير الذي دق في فيلادلفيا وأصبح رمزا شهيرا للثورة الأمريكية. وليس من الواضح ما إذا كان جرس حرية نيويورك الشهير قد تضرر في الحريق.

وشكر العاملون بالكنيسة المواطنين على دعمهم ومساندتهم بعد الحريق وأعربوا عن "حزنهم الشديد" لما حدث.

EPA الكنيسة الشهيرة تضم جرس حرية نيويورك الذي دق أثناء توقيع إعلان الاستقلال عام 1776.

وغرد بعضهم على موقع تويتر قائلا "الكنيسة ليست مجرد مبنى، لكن تبقى المباني مهمة. هذا هو المنزل". ونشروا رابطا يمكن من خلاله التبرع بالأموال لإعادة بناء الكنيسة.

تشتهر الكنيسة بدعم حركة "حياة السود مهمة" وحقوق العابرين جنسيا والجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.

قال جولز جيميني، أحد رعاة الكنيسة ومقيم شعائر بها لصحيفة نيويورك تايمز: "إنها بمثابة كنيسة نوتردام بالنسبة لنا"، في إشارة إلى الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس عام 2019.

وأضاف جيميني: "تماما مثلما فعل الفرنسيون، سوف نعيد بناء كنيستنا أيضا".