أعلنت وزارة الصحة التونسية الأحد تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي وباء كوفيد-19 حتى 31 ديسمبر في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تظاهرات عدة.

ويبقى محظورا التنقل بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وجاء في البيان أن وضع الكمامات الواقية يبقى إلزاميا مع "اعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي عند الساعة الرابعة بعد الظهر"، كما "مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم".

وفي نهاية أكتوبر تم تعميم حظر التجول الذي فرض في المدن الكبرى في وقت سابق من الشهر نفسه على كامل التراب التونسي.

ويأتي تمديد القيود في توقيت تتزايد التحركات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات العامة والمساعدات الحكومية على أعتاب الذكرى العاشرة للثورة التي انطلقت للمطالبة بتعزيز الحريات وتأمين الوظائف.

وتبقى المدارس مفتوحة لكن حضور التلاميذ سيقتصر على نصف عدد أيام الدراسة للحد من أعدادهم في الصفوف. كذلك أعيد فتح دور العبادة ضمن قيود تحد من أعداد المصلين.

وعلى الرغم من أن تونس تسجل حاليا أعداد إصابات أعلى بمئة ضعف مقارنة بفصل الصيف، تستبعد الحكومة إعادة فرض إغلاق تام بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لخطوة كتلك.

والخميس تخطّت تونس عتبة مئة ألف إصابة بكوفيد-19 وتشير آخر الأرقام إلى تسجيل 102 ألف و991 إصابة في حين تعاني المستشفيات تدفّق المصابين.

وتسجل البلاد يوميا عشرات الوفيات وقبل بلغ إجمالي المتوفين 3526 منذ بدء الجائحة في مارس.