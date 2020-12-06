تسبب حادث انفجار قارورة غاز البوتان داخل منزل ببلدية الحروش في وفاة رضيع، وفق ما أفادت الصفحة الرسمية لولاية سكيكدة على "الفايسبوك"، اليوم الأحد.

وجاء في المنشور "على إثر الحادث المأساوي الذي تعرض له منزل عائلة بحي السعيد بوصبع ببلدية الحروش، بعد انفجار قارورة غاز البوتان، وراح ضحيته رضيع في الشهر الرابع من العمر ... تلقى والي ولاية سكيكدة عبد القادر بن سعيد النبأ بكل أسف، وقام على الفور بأمر كل من، الأمين العام للولاية، رفقة السادة: رئيس دائرة الحروش، المدير الولائي للحماية المدنية، ورئيس بلدية الحروش بتفقد منزل العائلة المتضررة، والوقوف على حجم الأضرار، حيث تم تقديم واجب العزاء لعائلة الرضيع الفقيد".

وأضاف "هذا ويتقدم الوالي بتعازيه الخالصة لعائلة الضحية متمنيا الشفاء العاجل لبقية أفراد الأسرة المصابين".