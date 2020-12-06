كشف نورالدين عماره، مندوب الخطوط الجوية الجزائرية بمكتب المؤسسة في مطار الشيخ العربي التبسي بعاصمة ولاية تبسة، ان المؤسسة برمجت بداية من 6 ديسمبر اربع رحلات بين الجزائر العاصمة وتبسة، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والجمعة.



وقد ساهمت جميع المصالح من شرطة الحدود والجمارك ومؤسسة تسيير المطار في الانضباط التام لتطبيق البرتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، كالزامية ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم.

وقد ابدى المسافرون ارتياحهم والتخفيف من تكاليف السفر نحو العاصمة والتخلص من ابتزاز اصحاب السيارات، في ظل ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا عالميا في انتظار تحقيق عودة الرحلات نحو الجنوب.