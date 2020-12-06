أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 2310 وفيات، و206992 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في رقم قياسي جديد لليوم الثالث على التولي.



وأوضحت المراكز في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 280135، فيما إجمالي الإصابات بلغ 14 مليونا و462527.



وسارعت ولايات أمريكية يوم الأحد لفرض إجراءات العزل العام للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وعلى مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، كما كانت الحال خلال الربيع في ذروة الموجة الأولى للوباء في البلاد، واحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.



وغداة لقاء انتخابي جديد لدونالد ترامب لم يلتزم غالبية المشاركين فيه بالتوصيات الصحية، نبّهت السلطات الصحية إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية وأوصت بـ"الاستخدام الشامل" للكمامة لأن "الولايات المتحدة دخلت مرحلة تفش عالي المستوى للعدوى".



ورأى المدير السابق لوكالة الأدوية سكوت غوتلييب الأحد أن "المستقبل قاتم خلال الأسابيع الستة المقبلة"، متوقعاً بلوغ عدد الوفيات 400 ألف بحلول أواخر شهر جانفي.



