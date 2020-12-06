تم مساء اليوم الاحد، بولاية الجلفة، انتشال جثة شخص من بئر تقليدية ببلدية سيدي بايزيد (50 كيلومترا شرق الجلفة)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.



و استنادا للمكلف بالاعلام، لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول عبد الرحمان خاضر، فقد تدخلت عناصر الوحدة الثانوية لمدينة دار الشيوخ، لانتشال الجثة من بئر تقليدية عمقها حوالي 05 أمتار وقطرها 03 أمتار، وذلك بمنطقة عين الروس ببلدية سيدي بايزيد.



و قد تم تحويل جثة الضحية البالغ من العمر 25 عاما، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المجاهد "محاد عبد القادر" بعاصمة الولاية، استنادا لذات المصدر .