تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس في غليزان، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بعد معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة في أحد الأحياء وسط المدينة.

و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيه و حجز 270 قرص مهلوس بالإضافة إلى 08 قارورات ذات أساس مخدر.



وبالمقابل أوقفت قوات ذات المصلحة 03 أشخاص و حجز سلاحين من الصنف السادس (بوشية و خنجر).وهذا بناء على شكوى تقدم بها ضحية تعرض إلى طعنات خنجر بواسطة سلاح أبيض من الحجم كبير بوشية من قبل أحد الموقوفين.و بعد إعداد خطة عمل محكمة تم توقيف المشتبه فيهم،وعند تفتيش مسكن أحدهم ثم العثور على السلاحين،وقد قدم الجناة أمام العدالة.