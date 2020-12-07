أجلى عناصر الحماية المدنية في ساعة متقدمة من ليلة اليوم الأحد 06 مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من آلة طبخ (طابونة) بمنزلهم العائلي في حي قطيطن بعاصمة ولاية المدية.

المصابون المتراوحة أعمارهم بين 04 و40 سنة، تم نقلهم على جناح السرعة نحو آستعجالات محمد بوضياف بعد تلقيهم أسعافات موضعية من قبل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وتعتبر هذه ثاني حالة آختناق تسجل بالتوازي مع تردي حالة الطقس وآنخفاض درجة الحرارة إلى الحدود دنيا خلال الأربع والعشرين الماضية، بعد عملية أجلاء شخصين أخريين (10 سنوات و16 سنة) بقرية مصطراف التابعة لبلدية تيزي المهدي غربي الولاية ليلة السبت نحو عيادة وزرة من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية العاملة بٌليم دائرة سي المحجوب المجاورة. بحسب بيان لخلية ‘لام المديرية الولائية للحماية المدنية



