كتب فيكتور سوكيروكو، مقالا تحت العنوان " الجزائر تحجز طائرات Su-57 روسية" في صحيفة "سفوبودنايا بريسا"، حول طلب الجزائر شراء أحدث المقاتلات الروسية.

وجاء في المقال: المحادثات التي قد تجعل الجزائر أول دولة تمتلك مقاتلات الجيل الخامس الروسية Su-57، مستمرة منذ نهاية العام الماضي. ومع غياب التأكيد الرسمي، يدور الحديث عن 14 طائرة على الأقل وعن تسليمها قبل العام 2030. في ما يخص التوقيت، كل شيء واضح إلى حد ما. فروسيا نفسها ذكرت أن نسخة التصدير من Su-57E لن يتم تسليمها قبل 5-7 سنوات، من الآن.

وأشار الكاتب أن روسيا نفسها، تُنظر إلى إمكانية إبرام عقد مع الجزائر لتزويدها بـSu-57، بصورة إيجابية، فذلك، يدعم سمعة هذه "العلامة التجارية" ويروج لها في السوق الدولية، ولن يكون المال، من الصفقة، فائضا عن الحاجة. وقال أن وزارة الدفاع الروسية حجزت 76 طائرة، فقط، من مقاتلات سوخوي هذه، وستمتد فترة تسليمها خمس سنوات على الأقل.