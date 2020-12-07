سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضا، وذلك بعد مكاسب أسبوعية خامسة مدفوعة باتفاق إنتاج أوبك+، في ظل آمال بانتعاش سوق الطاقة بسبب لقاح كورونا.

وكانت أسعار النفط الخام قد حققت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت 1.7 في المائة، بينما زاد النفط الأمريكي نحو 1.9 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها،"أوبك+"، الأسبوع الماضي على إضافة 500 ألف برميل يوميا من الإنتاج بداية من يناير إلى السوق التي تظهر علامات على الانتعاش، بحسب "السومرية نيوز".

وعلى إثر الاتفاق، رفعت السعودية أسعار النفط لآسيا، في إشارة إلى ثقتها في أن الطلب قوي بما يكفي لامتصاص الزيادة الصغيرة في العرض.

واليوم الإثنين، انخفض الخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4% إلى 46.06 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، بعد ارتفاعه 1.4% الجمعة.

وانخفض خام برنت للشهر نفسه بنسبة 0.4% إلى 49.07 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد تقدم 1.1% في الجلسة السابقة.

ويقول محللون لسوق النفط إن المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام يعتمد بشكل كبير على مدى سرعة طرح لقاحات Covid-19.

إلا أن أوبك+ تواجه المزيد من تحديات الإمداد المحتملة مع استمرار ليبيا في زيادة الإنتاج، وفي ظل استعداد إيران لزيادة صادرات النفط في إشارة إلى أن طهران تتوقع أن تخفف الولايات المتحدة بعض العقوبات في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.