بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية 2248269 حتى بعد ظهر يوم أمس الأحد حسبما ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها .

وقال المركز في بيان إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في إفريقيا بلغ 53543.

وتعافى إجمالي 1916227 شخصا مصابا بالمرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن، وفقا للمركز.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن أكثر الدول الإفريقية تضررا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية تشمل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا.

وأشار المركز إلى أن منطقة جنوب القارة الإفريقية هي المنطقة الأكثر تضررا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية المؤكدة وعدد الوفيات.