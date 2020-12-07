يترأس وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الإثنين عن طريق تقنية التواصل المرئي إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أشغال الاجتماع الـ 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. حسبما افاد به يوم الاحد بيان للوزارة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن هذا اللقاء الذي يعتبر أعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سيقوم الطرفان خلاله بتقييم شامل للعلاقات و التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الشراكة.

كما سيتطرق الطرفان للأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي للسنوات المقبلة حيث سيتبادلان كذلك وجهات النظر حول مسائل التنقل التي لها علاقة بملف الهجرة في مختلف أوجهه الثنائية و الشاملة.