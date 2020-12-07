كشف تحقيق نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أنّ فيروس كورونا المستجد وقع تصديره إلى الصين عبر أغذية مجمدة من دول أخرى حول العالم.

وأشار التحقيق، إلى أن وصول الفيروس إلى سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان، قد يكون "أسترالي المصدر"، وإلى ثبوت وجود الفيروس التاجي في منتجات مستوردة من دول عدة مثل اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل وألمانيا وأستراليا، والكرز الشيلي، والمأكولات البحرية الإكوادورية.

واستشهدت "غلوبال تايمز" بدراسة للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرتها في أكتوبر، أكدت إمكانية عيش كوفيد-19 على عبوات الأطعمة المجمدة لفترة طويلة من الزمن.

واستندت الصحيفة إلى بيانات قالت إنها تدعم فرضية المنشأ الخارجي للفيروس، وأكّدت أن بيانات الجمارك أظهرت أن مقاطعة هوبي التي تضم مدينة ووهان، شهدت زيادة في واردات المنتجات المجمدة سنة 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه.

يشار إلى إن وسائل إعلام صينية، كانت قد استشهدت في مناسبات سابقة بورقة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للسرطان، قالت إن الأجسام المضادة لكوفيد-19 تم العثور عليها في عينات من مرضى السرطان أخذت في أكتوبر من 2018. وفي المقابل يعتبر باحثون وعلماء غربيون أن ادعاءات الصين بشأن مصدر فيروس كورونا "عارية من الصحة".