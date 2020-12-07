قضت محكمة القليعة بتيبازة اليوم الإثنين ابتدائيا وحضوريا سنة حبسا موقوفة النفاذ و غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار في حق كريم طابو، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، غير معتمد المتهم بـ "إضعاف معنويات الجيش".

كما قضت غرفة الجنح لذات المحكمة بإسقاط تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" على كريم طابو، بعد التداول على القضية التي تعود وقائعها لشهر ماي من سنة 2019.

وكانت نيابة محكمة القليعة التي تابعت كريم طابو بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني"، قد التمست ثلاث سنوات حبسا نافذة و 100 ألف دينار غرامة مالية على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها يومها "خطيرة ووجهت الرأي العام في ظرف سياسي حساس كانت تمر به البلاد".

وأكدت هيئة دفاع المدان، كريم طابو أنها ستقدم بإجراءات استئناف الحكم القضائي الصادر اليوم عن محكمة القليعة.