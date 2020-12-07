يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم من خلال دائرة الرقابة المالية والإدارية لتسليم إجازات الأندية المحترفة لموسم 2020/2021.

وحسب بيان الـ"فاف" ستقوم الهيئة المعنية بتسليم التراخيص إلى الشركات الرياضية التي استوفت بالفعل جميع الشروط المحددة ومن بينها : شبيبة القبائل، شبيبة الساورة، نجم مڨرة، وداد تلمسان وجمعية عين مليلة.

وأضاف المصدر ذاته أن 14 فريقا لم تكتمل ملفاته على مستويات مختلفة، فبالإضافة إلى شبيبة القبائل تفتقر أندية شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، وفاق سطيف، المشاركين في مختلف المنافسات القارية إلى وثيقتين ملحوظتين بينما باقي الفرق تتأرجح بين غياب بعض الوثائق في ملفاتها بين 3 أو 8 أجزاء مهمة.