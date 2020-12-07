أنقذت مصالح الحماية المدنية في باتنة، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة إثر اختناقهم بغاز أول أكسيد الكربون.

وأوضح بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الضحايا والذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و83 سنة، تعرضوا للاختناق بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة مسكنهم العائلي بحي الاخضرار وسط مدينة باتنة.

وقد تم إسعاف الضحايا بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية، قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي.