اختارت لجنة التحكيم التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ضمن قائمة تضم 20 حكماً، بينهم امرأتان، في إطار مشروع "الاحتراف" لمدة سنة واحدة.

وأشارت "الكاف" في بيانها: "هذه الخطوة الأولى في إضفاء الطابع الاحترافي على التحكيم في القارة، باختيار مجموعة تجريبية من 20 حكمًا، يتم تعيينهم لمدة عام واحد، في إطار مشروع شبه احترافي سيشهد استفادة الحكام من عقد والتكوين، كما سيتم انتقاء 18 حكماً وامرأتين لهذا المشروع الأول".

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الهيئة الكروية القارية أوضحت أنه من خلال اختيار المجموعة الأولى لهذا المشروع، فإن لجنة التحكيم لدى الكونفدرالية، تتطلع للتحضير لكأس العالم-2022 بقطر، وستختار الممثلين الأفارقة للمونديال من بين هذه المجموعة المكونة من 20 حكما دوليا".