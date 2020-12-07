توفي اليوم الإثنين الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، جمال الدين بسو عن عمر ناهز 51 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما علم من أقاربه.

الفقيد من مواليد 12 أوت 1969 بالجزائر العاصمة ومتحصل على شهادة في اللغات الأجنبية "تخصص: إنجليزية" كما قام بتغطية العديد من الأحداث الوطنية والدولية طيلة مشواره المهني قبل أن يتولى منصب نائب رئيس التحرير بالقسم الوطني للوكالة.

المرحوم جمال الدين بسو سيوارى الثرى اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر بمقبرة قاريدي بالعاصمة.

وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة يتقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي وكذا كافة صحفيي وعمال الوكالة بأخلص التعازي لأسرة الفقيد و أقاربه.