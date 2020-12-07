عاد الدولي الجزائري حسين بن عيادة مدافع النادي الإفريقي التونسي إلى أجواء التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وحسب جريدة " الصباح " التونسية فإن اللاعب الأسبق لنادي شباب قسنطينة يتدرب على انفراد رفقة زميله اسكندر العبيدي على أن يلتحق الثنائي اليوم بالتمارين الجماعية.

من جهته تخلف مواطنه زكرياء نعيجي عن استعدادات ناديه تحسبا لدخول غمار الموسم الكروي الجديد لأسباب صحية وحسب المصدر ذاته فإن خريج أكاديمية بارادو تعرض لنزلة برد حادة اضطرته إلى ملازمة الفراش على أمل تواجده خلال تدريبات اليوم الإثنين.