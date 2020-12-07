أكد مفوض مجلس الأمن و السلم بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أن القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد التي انعقدت تحت شعار "إسكات صوت البنادق" خرجت بقرار إعادة القضية الصحراوية إلى مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي قصد إعطائها نفسا جديدا .

وفي مقطع له من حوار خص به القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال شرقي إن القمة الاستثنائية خرجت أيضا بتوصية تمديد عملية إسكات صوت البنادق لـ 10 سنوات أخرى . وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي دعا أمس في كلمته عبر الفيديو خلال قمة الاتحاد الإفريقي للضغط على المغرب لوضع حد "للاحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من الأراضي الصحراوية".

كما أكد الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا أن "حل قضية الصحراء الغربية يمر عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وأعرب عن قلقه "البالغ" إزاء الوضع الحالي في الصحراء الغربية، والذي يتطلب بذل كل الجهود لتنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.