قال الجزائري ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي بأنه يشعر بخيبة أمل عقب طرده بالبطاقة الحمراء خلال المواجهة التي جمعت ناديه بفريق ماتز الفرنسي.

وعرفت المواجهة خروج حارس "الخضر" ألكسندر أوكيجة متأثرا بإصابة على مستوى الركبة بعد ارتطامه الخطير بريان شرقي الذي أشهرت في وجهه البطاقة الحمراء.

وغرد شرقي عبر صفحته الرسمية على تويتر: شكرا للفريق لكن ما زلت أشعر بخيبة أمل لتلقي بطاقة حمراء قاسية، ولم يكن لدي أي نية لضرب حارس المرمى أو إيذاءه."

وأضاف: "أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام ونعود إلى الملعب في أسرع وقت ممكن."