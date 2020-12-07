تدخلت ليلة البارحة فرقة الحماية المدنية التابعة للمركز المتقدم بتيكجدة من أجل إنقاذ شخصين علقا في بحيرة تيكجدة في ولاية البويرة.

وحسب بيان لذات المصالح فقد تدخلت فرقة التدخل والتعرف في الأماكن الوعرة التابعة للمركز المتقدم لتيكجدة في حدود الساعة التاسعة ليلا وخمسة عشر دقيقة (21:15)، من أجل البحث عن شخصين عالقين في بحيرة تيكجدة التي تبعد عن المركز بـ 15كم حيث تنقلت الإسعافات إلى غاية الوصول إلى المكان المسمى "chalet de CAF" أين اضطرت الفرقة إلى الانقسام إلى فرقتين فرقة تبقى عند سيارات النجدة وفرقة واصلت السير مشيا على الأقدام لمسافة حوالي 12 كلم بطريق مغطى بالثلوج التي تصل في بعض الأحيان إلى 50 سم مع درجة الحرارة دون الصفر إلى غاية العثور على الضحيتين على الساعة منتصف الليل وخمس دقائق.

وأضاف ذات المصدر أنه تم العثور على المفقودين وهما في حالة خوف وذعر وإرهاق شديد وبعد طمأنتهما والتأكد من سلامتهما قامت الفرقة بإعادتهما إلى غاية موقف السيارات على الساعة الثالثة صباحا وخمس دقائق وتم اصطحابهما إلى مقر المركز وتقديم الطعام لهما وإيوائهما إلى غاية طلوع النهار واصطحابهما إلى مكان تواجد سيارتهما.

ووجه البيان في الختام تحية تقدير للفرقة المتدخلة على المجهودات المبذولة رغم الظروف المناخية الصعبة ناهيك عن تضاريس المنطقة بالإضافة إلى وقت التدخل الذي كان متزامنا مع الليل.